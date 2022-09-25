Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde 140 milyon TL yatırım bedeli ile başladığı alt ve üstyapı, prestij cadde projesi ve ’İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde 140 milyon TL yatırım bedeli ile başladığı alt ve üstyapı, prestij cadde projesi ve ’İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinin altyapısının tamamının sağlıklı bir hale geleceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçede MASKİ tarafından yapılan altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üstyapı ve prestij cadde düzenlemelerine değindi. Başkan Ergün, “Selendi merkezimizi sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için ilk olarak 1. etap altyapı projesini geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. Proje çerçevesinde 28,5 kilometrelik altyapı 12 milyon TL’lik yatırımla yenilendi. Altyapı yapılan noktaların üstyapısı Büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. 2. etap işleri temel atma töreni ile Selendi tarihinin en büyük yatırımını başlattık. 39 kilometre kanalizasyon, 38 kilometre içme suyu ve 7 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme işi ile altyapı çalışmaları da devam ediyor. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde ise betonarme imalatları büyük oranda tamamlandı. 10 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan tesiste günde 840 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak. Altyapı ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yatırım maliyeti 65 milyon TL olacak” dedi.

Başkan Ergün, “Güzel Selendi’miz için Manisa Büyükşehir Belediyemiz Selendi merkezde altyapı çalışması yapılan noktalarda 75 milyon TL yatırım bedeliyle 530 bin metrekare üstyapı işine de başladı. Prestij cadde düzenlemelerimiz ile şu an altyapısı biten Adnan Menderes Caddesi’nde kilit parke, bordür ve oluk imalatları tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Selendi merkezimizde 84 kilometrelik yeni yatırımımız ile ilçe merkezinin tüm altyapısını sağlıklı hale getiriyoruz. Projemiz içinde yer alan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tüm hızıyla yükseliyor. Altyapı çalışmalarımızla birlikte Büyükşehir belediyemiz tarafından üstyapı ve prestij cadde düzenlemelerine başlandı. Bu yatırımların bedeli toplam 140 milyon TL olacak. Selendi ilçemize yüzyılın yatırımını yapıyoruz” dedi.