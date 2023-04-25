Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçe ziyaretinde yapımı devam eden Cengiz Topel ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki prestij caddeleri inceledi, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı ilçe ziyaretinde olduğu esnaf ve pazaryeri gezisinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Cengiz Topel Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki prestij cadde çalışmalarını inceleyerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün, parke taşı döşemesine yardım etti

Başkan Cengiz Ergün, prestij cadde incelemesinde Hükümet Caddesi’nde devam eden kilit parke taşı döşeme çalışması yapan işçileri de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Eline eldiveni giyen Başkan Ergün, çalışanlarla birlikte parke taşı döşedi. Yüklenici firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Yoğun yağışların olduğu zamanlarda Saruhanlı’da su birikintileri oluşuyordu. Öncelikle kanalizasyon, içme suyu hattının yenilenmesi, branjman hatlarının bağlantılarının yapılması, yağmur suyu hattı çalışmaları ile birlikte üst çalışmalarda kaldırım, aydınlatmalarıyla birlikte daha yaşanabilir bir Saruhanlı hedefimizi yüzde 95 oranında tamamlamış durumdayız. Yani çalışmalarımızda yüzde 95 oranındayız. Tüm Saruhanlılı vatandaşlarımıza sağlık mutluluk diliyorum. Vatandaşlarımız buralarda mutlu yaşamaları bizleri de mutlu ediyor. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyor” dedi.

Esnafa ziyaret gerçekleştirildi

Prestij cadde çalışmalarının incelenmesi sonrasında esnaf ziyaret edildi, hayırlı işler dilekleri iletildi. AK Partili Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ercan Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkürlerini sunarak, Başkan Cengiz Ergün’e çiçek takdim etti. Başkan Ergün, yaptığı prestij cadde incelemesi ve esnaf ziyareti sonrasında Saruhanlı ilçe programına devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 7 Eylül Caddesinde yaptığı ziyarette, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından caddeye 1 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasının yapılacağının müjdesini de verdi.

Başkan Ergün, pazar esnafıyla buluştu

Gün boyu Saruhanlı’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, pazar esnafını da ziyaret etti. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Ergün ve beraberindekiler vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.