Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bölgesel Lig müsabakaları ve 2. Lig’e terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi’ne yükselen şampiyon takım ile bir araya geldi. Başkan Ergün, şampiyon olan takımı ve teknik heyeti ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Geride kalan hafta Çanakkale’de düzenlenen 2. Lig’e terfi müsabakalarında şampiyon olan ve TVF Kadınlar 2. Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e takdim etti. Encümen Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve şampiyon takım oyuncuları bir araya geldi. Voleybol takımı şampiyonluk kupasını, arkasında Cengiz Ergün yazan 45 numaralı formayı ve imzalı şampiyonluk topunu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e takdim etti.

Başkan Ergün: "Çok anlamlı bir şampiyonluk"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı açıklamada, "Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başarılarınız tabi ki Manisa’da ses getirdi. Belediyemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ederek bizlere çok anlamlı bir şampiyonluk getirdiniz. Temelden gelen, kökten gelen başarılar bizim için çok daha kıymetli. Büyükşehir çatısı altında 15 branşta 5 binin üzerinde çocuğumuza hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizler gibi pırlanta olan kızlarımız, evlatlarımız, gençlerimizin, özgüveninin artması, arkadaşlık dostluk bağlantılarını kuvvetlenmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için spor önemli bir vesile. Daha sağlıklı bir gelecek, nesil oluşturabilmemiz için spor önemli. Bunun yanında 9 bine yaklaşan sayısıyla MABEM Eğitim Kurumları altında da eğitim verdiğimiz çok değerli gençlerimiz var. Yani hem spor hem de eğitim, çok daha iyi bir gelecek için, çok daha iyi bir Türkiye için, ülkesini seven, iyi yetişmiş gençler için biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir grubu da bugün burada. Ne mutlu sizlere ki bizleri ve Manisa’yı en güzel şekilde temsil ettiniz. Ben verdiğiniz gayretler için, bu başarı için başta değerli Kulüp Başkanımız Bora Bey olmak üzere, Metin kardeşime, değerli kulüp yöneticilerimize, hocalarıma, çalışan değerli kardeşlerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki sahada en büyük başarı sizlerin. O gayret, o istek olmadan, o heyecanı hissetmeden hiçbir şekilde başarı gelmiyor ama en güzel olan tarafı da futbolun içerisinde yıllarca hep şampiyonlukları görmüş ve yaşamış bir kişi olarak, takım olamıyorsanız, birlikte olamıyorsanız, hiçbir zaman o başarı gelmiyor. Herkesin iyi niyetiyle katkıda bulunması gerekiyor. Bu da bir takım oyunu. İlk etapta 3 tane maçı, 2. grup elemelerinde de 2 tane maçı büyük bir mutlulukla takip ettim. Manisa’ya ve kulübümüze böyle çok değerli bir kupayı kazandırdığınız için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Masamda futbol takımımızın ve Süper Ligde olan basketbol takımımızın imzalı topları vardı. Bir eksiğimiz vardı. Üçüncü topu da bugün masama koyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun, eksik olmayın" diye konuştu.

Dudu Korkmaz Dirik: "Destek olduğunuz için teşekkür ederiz"

Antrenör Oyuncu Dudu Korkmaz Dirik, "Bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Emeklerimizin karşılığını aldık. Kupayı size getirdiğimiz için mutluyuz. Her şey için sağ olun" derken, Antrenör Caner Doğançay ise, "Verdiğiniz destekler için çok teşekkürler Başkanım. Manisa, kendi çocuklarıyla çıktı başarılı oldu. Manisa’ya kattığınız değerler ve spor tesisleri için de teşekkür ederiz. Kulüp yöneticilerimize, Kulüp Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan da, "Altyapımızda yetişen öğrencilerle bu başarıyı kazanmak bizleri daha da mutlu etti. İnşallah altyapı ya daha da canlandırarak bu başarıları daha da arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk pastası kesildi

Konuşmaların ardından şampiyonluk pastasını kesen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, takım adına antrenör oyuncu Dudu Korkmaz Dirik’e pasta ikramında bulundu. Şampiyonluk kupası, imzalı forma ve imzalı topla birlikte hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle toplantı noktalandı.