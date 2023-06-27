Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ile birlikte MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner’in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığında Kurban Bayramı öncesi arife gününde bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, KAÇEP Başkanı Neşe Meteler Töz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, İlçe Başkanları, parti teşkilatları, sendika temsilcileri ve partililer katıldı. Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, “Kurban Bayramı’nı sağlıkla karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle müstesna günlerin sevincini yaşarken, paylaşma duygusunu bu dört güne sığdırmak yerine hayatımızın tamamına yayılması gerektiğine inanıyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, Kurban Bayramı’nın ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün Kurban Bayramı’nı kutladı

Bayramlaşma programında konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Bu güzel arife gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bayramlar dargınlıkların küskünlüklerin bittiği günlerdir. Komşunun komşuya, akrabanın akrabaya destek olduğu, iyiliklerin pekiştiği bir bayram. Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Birlik beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin kutsal görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim nice bayramlara ulaştırsın. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, “Mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimiz ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Manevi ve maddi dayanışmanın daha da artmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara Rabbim bizleri ulaştırsın” dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.