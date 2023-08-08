Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaret anısına Genel Başkan Bahçeli’ye hediye takdiminde bulunan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ziyareti dolayısıyla Başkan Ergün’e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaret vesilesiyle Manisalılara da selam ve sevgilerini iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Başkan Ergün, genel merkez temaslarını Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ziyaretleriyle sürdürdü. Başkan Ergün, genel merkez kadroları ve Akçay’a Manisalıların selamlarını iletti, hediye takdim etti.