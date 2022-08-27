Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Temmuz ayında hayatını kaybeden kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı’nın 52 mevlidini okuttu. Merhume Yağcıbaşı, dua ve hatimlerle yâd edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Temmuz ayında hayatını kaybeden kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı’nın 52 mevlidini okuttu. Merhume Yağcıbaşı, dua ve hatimlerle yâd edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı’nın vefatının 52’nci günü dolayısıyla Hatuniye Camii’nde mevlit okuttu. Mevlide, eşi Şeyda Ergün, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Hafız ve Bestekar Amir Ateş, Hüseyin Köroğlu, Ali Gülfidan ve Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban’ın seslendirdiği dua ve ilahilerle gerçekleşen mevlid-i şerifte, eller semaya açılarak merhumenin ruhuna ithafen dualar edildi. Başkan Ergün, okunan duaların Allah katında kabul olmasını niyaz ederek; mevlide katılarak kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.