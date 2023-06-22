Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı öncesinde MASKİ personeli ile tek tek bayramlaşarak çalışanların bayramını tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı öncesinde, MASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde MASKİ Genel Müdür Vekili Erman Aydınyer, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, daire başkanları ve şube müdürleri de hazır bulundu. Başkan Ergün, bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı, hayırlı bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Ergün bayramlaşma töreni sonrasında personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.