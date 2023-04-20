Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, afet bölgesi temasları çerçevesinde, depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’a Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile bir araya geldi.

Ramazan Bayramı öncesinde başta çocuklar olmak üzere afet bölgesindeki vatandaşlara moral ziyaretleri gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Hatay’a Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Başkan Ergün’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ genel müdür yardımcıları, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Bünyamin Tubay, belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Ergün’ü Vali Karadeniz’in yanı sıra bölgeye Manisa ilinden görevlendirilen Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel karşıladı.

Yaraların sarılması noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Karadeniz, gıda ve beslenme ihtiyaçları noktasında koordinasyonun sağlanması için bölgede görevlendirildiğini aktardı. Çok büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaşanan yıkımı kelimelerle tarif etmek imkansız. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin” dedi.

Başkan Ergün, Vali Karadeniz ile Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel’e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ergün Belen’de depremzede çocukları sevindirdi

Belediye Başkanı Ergün, Cengiz Ergün Hatay’a bağlı Belen ilçesinde konteynır kent ve çadır kentte depremzedelerle de bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Cengiz Ergün, çocukların yüzünü güldürebilmek için hediyeler takdim etti. Cengiz Ergün’ün depremzedelerin acılarını paylaşmak üzere Belen’i ziyaret ettiğini dile getiren Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, “Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız memleketimize geldiler. Çocuklarımızı sevindirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi depremin ilk gününden beri bölgemize müthiş yardımlar gönderdi. Bize moral oldu, güç oldu, acımızı hafiflettiler. Başkanımız huzurunda tüm Manisalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Depremden etkilenen şehirlerimizden Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’ı ziyaret ettik. Bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir nebze de olsa onlara dokunabilmek, sıkıntılı günlerinde moral verebilme noktasında yanlarında olabiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Bugünlerde birlik beraberlik duygularını paylaşmamız lazım. Çocuklarımızın yüzünün gülmesini görmek en büyük mutluluğumuz. Bunu hissedip bunu yaşamak lazım. Sonuç itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Gerçekten burada çok büyük bir felaket yaşandı. Bunu kelimelerle anlatabilmek mümkün değil. O açıdan değerli başkanıma, burada bulunan tüm arkadaşlarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan, Milletvekili adaylarımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde burası ayakta duruyor. Bizler de bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da her türlü desteği yapacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.