Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde çalışmaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen prestij cadde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı yanında yer alan eski doğum hastanesinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ergün’ün incelemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya hazır bulunurken, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de eşlik etti.

Kaldırım ve bordür çalışmalarını inceledi

Başkan Cengiz Ergün, alt yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ve üst yapı çalışmalarında mesafe alınan Atatürk Bulvarı üzerindeki çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’dan bilgi aldı. Eski doğum hastanesi önünden itibaren sıcak asfaltın başlayacağı ve modern aydınlatma çalışmalarıyla baştan sona yenilenecek olan Atatürk Bulvarı’nda Başkan Ergün, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.