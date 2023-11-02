Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan Cumhur İttifakı’nın en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasında, ilk 3’te yer aldı.

Son yapılan genel seçimleri en iyi tahmin eden araştırma şirketleri arasında gösterilen SONAR Araştırma şirketi, vatandaşlara Cumhur İttifakı’nın en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını sordu. Türkiye geneli parti dağılımlarını tespit edebilmek için 25 ilde, 88 ilçe ve köyde, yaş, cinsiyet, il ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4 bin 221 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yüzde 53,8 oranıyla en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 3’üncü sırada yer aldı. Çalışma sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 1’inci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 2’nci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 3’üncü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 4’üncü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 5’inci sırada yer aldı.

Başkan Ergün Manisalılara teşekkür etti

Manisa’ya en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabasıyla ilk günkü aşkla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm Manisalılara teşekkür etti. Başkan Ergün, “Tarafsız kamuoyu araştırmalarında, halkımızın içinde olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, ortaya koyduğumuz proje ve hizmetlerimizde kıymetli hemşehrilerimizin desteğini ve teveccühlerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Araştırma sonuçları gösteriyor ki, şehrimiz için ortaya koyduğumuz hizmetlerimiz, Manisalı hemşehrilerimizde karşılık buluyor. Şahsıma gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlk günkü aşk ve heyecanla Manisa’mıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.