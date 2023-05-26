Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle prestij cadde çalışması yürüttüğü Erler ve Yeşiltepe Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi ile birlikte yürüttükleri prestij cadde çalışmalarını inceleyerek esnafla buluştu.

Erler ve Alçıtepe caddeleri prestij kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı yapılan ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarına geçilen Erler ve Alçıtepe caddeleri prestij cadde düzenleme çalışmalarında Erler Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Alçıtepe Caddesi’ndeki çalışmalarda da sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de caddelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ergün’e inceleme sırasında MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de eşlik etti. Akıncılar Mahallesi Muhtarı Haydar Güleç ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Sinan Bilgin, inceleme gezisinde Başkan Ergün’e çiçek takdiminde bulunarak, yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Prestij cadde düzenlemesi tamamlanan Erler Caddesi ile çalışmalarda sona gelinen Alçıtepe Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Ergün, bölgedeki esnaflara hayırlı işler diledi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar da Başkan Ergün’e ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e çiçek takdiminde bulunup, teşekkür etti.

Prestij cadde incelemeleri sırasında Başkan Ergün ve beraberindekiler, Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ergün, merkez eğitmenlerine de kolaylıklar diledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, merkezin çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler verdi.

Yeşiltepe Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle prestij cadde çalışması yürüttüğü Yeşiltepe Caddesi’nde de incelemelerde bulundu. Velioğlu Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından çalışmaları inceleyen Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla da selamlaştı.

Adakale Mahallesi Muhtarı Ali Dinç, yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün ve Başkan Çelik’e teşekkür ederken, mahallesiyle ilgili taleplerini de iletti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile imzaladıkları protokol çerçevesinde Erler ve Alçıtepe ile birlikte Yeşiltepe Caddesi’nde de prestij cadde düzenlemelerine başladıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, caddeyi yenilenen yüzüyle Manisalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi. İncelemelerin ardından Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla da selamlaştı.