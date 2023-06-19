Akhisar’da dün akşam saatlerinde etkili olan ve metrekareye 94 kilogram yağışın düştüğü ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Akhisar’da sel felaketinin izlerinin silinmesi için çalıştıklarını ifade ederek, son yara sarılana kadar görevlerinin başında olacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar’da özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran ve metrekareye 94 kilogram yağışın düştüğü ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar sahada ekiplerin işlerini takip eden Başkan Ergün, günün ağarmasıyla birlikte yeniden ilçedeki çalışmalar için Akhisar’a gitti. Başkan Ergün, yeni günde ilk olarak Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne giderek, ilçede yaşanan afet ve yapılan çalışmalar noktasında durum değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ergün, ardından Akhisar Öğretmenevinde, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Akhisar İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, DSİ Bölge Müdürü Sadettin Ceylan, daire başkanları, kurum müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Ergün, öğretmenevinde dün akşam saatlerinden itibaren sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları ve yağış ile ilgili bilgiler paylaştı.

“Ekiplerimiz canla başla çalışıyor”

Akhisar’da teyakkuz halinde çalışan ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Ergün, “Akhisar ilçemizin merkezinde etkili olan afet noktasında bir yağış aldık. Bu vesileyle; Akhisarlı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yağışın başladığı andan itibaren İtfaiyemiz, Fen İşlerimiz, Yol Şubemiz, MASKİ ekiplerimiz, vidanjörlerimiz, tankerlerimizin hepsi bilfiil sahada gerekli çalışmalara başlamıştır. Ancak yağışın çok hızlı ve şiddetli bir şekilde yağmış olması merkezde istenmeyen zarara ve sel baskınlarına sebebiyet vermiştir. Bu açıdan bizlere intikal eden 249 adet su baskınının 223 tanesine hemen müdahale ettik. 201’inde ise su çekme işlemleri tamamlandı. Şu anda İshakçelebi Mahallesinden geçen derenin yanında yer alan 22 hanede su çekimi ve temizlik çalışmaları devam etmektedir” dedi.

“Yaptığımız çalışmalar ile daha büyük bir zararın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim”

Dün akşamdan itibaren 242 personel, 71 araç ve iş makinesi, yaklaşık da 86 adet dalgıç pompa ve motopompla sahada olduklarını belirten Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahada yerimizi aldık. Çalışmalarımız hala da devam etmektedir. Tabi ki istenilmeyen, öngörülemeyen bu yağışlar iklime bağlı değişikliğin getirdiği etkenlerden kaynaklanıyor. Sayın Valimizin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kanalıyla bizlere yapmış olduğu uyarı gereği Akhisar merkezdeki çarşı caddelerimizde yağmur suyu ızgaralarımızı temizlemiştik. Yaptığımız çalışmalar ile daha büyük bir zararın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim. Ben, bu noktada başta Sayın Valim olmak üzere tüm çalışanlarıma da hem aldıkları tedbir hem de gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Akhisarlı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum”

Başkan Ergün açıklamasının sonunda, “Dağdan Akhisar’ın içerisine gelen mevcut 3-4 tane derenin birleşerek şehrin içerisinden geçmesi ve su kanallarına aşırı su taşıması sonrasında bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Su kanallarına atılan çöpler ve dağdan gelen rüsubat yani mıcır vb. malzeme de hatlarda tıkanmalara yol açtı. Bu da ilçe merkezinde çukurda kalan noktalarda yaşandı. Allah, bu tarz afetlerden bizleri korusun. Hepimize geçmiş olsun. Akhisarlı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ancak yapılan altyapılar sonrasında, ana caddelerde çukurda bulunan noktalarda yağışın durmasıyla birlikte yaklaşık 15 dakika içerisinde bütün noktalarda suların da yağmur suyu hatlarıyla sağlıklı bir şekilde aktığı görülmüştür. En son yağmur suyu hattı döşediğimiz caddelerde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, çalışan kardeşlerimize, tüm kurumlarımıza, destek veren herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Hacıishak Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesinde sel afetinden en çok etkilenen mahallelerden olan Hacıishak Mahallesi’nde ve taşkın oluşan Şahbaz Deresi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde bölgede alınacak tedbirler ve çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Akhisarlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, Vali Karadeniz ve yetkililerle bölgede alınacak tedbirler ve çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.