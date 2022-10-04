Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleriyle yürütülen Yorgola Han (Eski Vergi Dairesi) Restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak kente kazandırılması çalışmasıyla Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisinin düzenlendiği yarışmada “uygulama” dalındaki birincilik ödülünü alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, UNESCO yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uygulama dalındaki birincilik ödülünü almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Deveciler “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız”

Deveciler “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız”

Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisinin düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödülleri İstanbul’da sahiplerini buldu. Ayvalık Belediyesi’nin ödülünü Başkan Mesut Ergin aldı.

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