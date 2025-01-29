Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yönetim kurulu ve ve Gençbirlik Başkanı Erdem Can, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Erenler, “Hayırlı olsun ziyaretleri için Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik Vakfı’nın Kütahya’nın kültür hayatına katkılar sunduğunu belirten Erenler, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik projelerin önemine vurgu yaparak vakıf yöneticilerine başarılar diledi. Ziyarette, vakıf merkezinde gençler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceği ifade edildi.