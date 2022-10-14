Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine teşekkür ederek, 30 meslek komitesinde de kendilerine güvenip desteklerini esirgemeyen üyelerine gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine teşekkür ederek, 30 meslek komitesinde de kendilerine güvenip desteklerini esirgemeyen üyelerine gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, seçim süreci ve sonrası için hazırlanan bir video ile üyelerine oda seçimlerine ve kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Denizli, bu seçim sonucuyla ‘Biz çalışan, koşturan, düğününde ve cenazesinde olanla beraberiz’ dedi. Biz bunun farkındayız; önemini ve sorumluluğunu da biliyoruz. Önünde Denizli olan her ne iş olursa olsun onun peşinde koşturacağız. Ticaret erbabımızdan, ihracatçımızdan ve sanayicimizden gelen tüm talepleri gece gündüz demeden yerine getirmek için çalışacağız. ‘Biz destek verdik ama olmadı’ dedirtmemek için dün olduğu gibi bugün ve yarın da daha fazla uğraşacağız. Denizli Ticaret Odası ailesi ve Uğur Erdoğan olarak herkese canlı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.