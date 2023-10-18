Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ki hastaneyi vurmasına sert tepki gösterdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yazılı yaptığı açıklamasında tarafları sükûnete davet etti. Başkan Erdoğan’ın, İsrail’i kınadığı mesajda yaralılara acil şifa, vefat eden vatandaşlara da rahmet diledi. Başkan Erdoğan mesajda, “Bebekler, çocuklar, kadınlarla hastaneleri ve tedavi gören hastaları vurarak insanlık suçu işleyen İsrail, masum halkın kanıyla beslenmeye devam ediyor; böyle bir vahşet İstiklal Harbimizden bu yana ilk kez görülüyor. Asla kabul edilemez, edilmemeli! İnsanlık, bu zulme seyirci kalamaz, kalmamalı! Medeniyet, binlerce sivil insanın can verdiği, Orta Doğu’da oluk oluk Müslüman kanı akıtan İsrail’in artık kitlesel katliam boyutuna ulaşan bu pervasızlığına sessiz de kalamaz, kalmamalı! Tarafları, insanlık için ateşkese davet ediyoruz. Milletleri ve devletleri, bu coğrafyadaki binlerce yıldır dil, din ve ırk ayırt etmeksizin süregelen sükûnet ve barışı bozan bu zulmü ve tek taraflı onursuz savaşı, bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yararlılara ise acil şifalar diliyoruz. Çıkarları için insanların yaşam hakkını elinden alanları, elini kana bulayanları da kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.