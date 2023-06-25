Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Kurban Bayramı alışverişi yapacaklara;;“Denizli’deki esnaf, sanatkâr ve tüccarlarımızdan yapılacak alışverişler, ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. O nedenle, önceliğimizi yereldeki esnafımıza vermeliyiz ve bayram alışverişlerimizde kentimizdeki işletmeleri tercih etmeliyiz. Hemşehrilerimiz; aradıkları, ihtiyaç duydukları her şeyi, kentimizdeki iş yerlerinde, üyelerimiz ile esnafımızda hem de daha uygun fiyatla bulabilirler” diyerek çağrı yaptı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın bayram alışverişiyle ilgili yaptığı yazılı açıklaması şöyle: “Saygıdeğer hemşehrilerimiz; aradığınız, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi, şehrimizdeki iş yerlerinde, üyelerimizle esnafımızda hem de daha uygun fiyatla bulabilirsiniz. Esnafımızın en fazla iş yaptığı zaman dilimleri, dini bayramlarımızın öncesidir. Her bayram olduğu gibi esnafımız bu bayram öncesinde de müşterilerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Bunun için günler öncesinden başlattığı hazırlıklarını tamamladı; halkımızın bayram alışverişi yapmasını beklemeye başladı. Çocuklarımız, kendimiz ve ailemiz için yapacağımız bayram alışverişimiz, ekonomimize önemli bir katkıdır. Denizli’mizdeki esnaf, sanatkâr ve tüccarlarımızdan yapılacak alışverişler de ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. O nedenle, önceliğimizi yereldeki esnafımıza vermeliyiz ve bayram alışverişlerimizde onları tercih etmeliyiz. Kimisi komşumuz kimisi de bir dostumuz, yakınımız ya da tanıdığımız. Dostlar, böyle günlerde lazım olur. Birbirimize sahip çıkarak çok daha güzel günlere çok daha çabuk ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, esnafımızla üyelerimize bereketli bir bayram alışverişi ile kolaylıklar diliyorum.”