Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olan 5 Aralık’ta, 88 yıl önce Meclis’te alınan ilgili kararlara ilişkin belgelerin yer aldığı tabloyu Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ve Nesrin Sirkeci ile Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa ve Kazmalı Köyü Muhtarı Meziyet Dönmez’e hediye etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olan 5 Aralık’ta, 88 yıl önce Meclis’te alınan ilgili kararlara ilişkin belgelerin yer aldığı tabloyu Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ve Nesrin Sirkeci ile Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa ve Kazmalı Köyü Muhtarı Meziyet Dönmez’e hediye etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 5 Aralık 1934’te TBMM’de kabul edilen kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve bu vesileyle kutlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulunarak, hediyeler takdim etti. Başkan Erdoğan, Dünya Kadın Hakları Günü’nün 88. yıl dönümünde, Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ve Nesrin Sirkeci ile Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa ve Kazmalı Köyü Muhtarı Meziyet Dönmez’e 88 yıl önceki kanun belgelerinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Başkan Erdoğan, kadın hakları gününü kutlayarak, kadın seçilmişlere çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünde kadın belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza günün anısına hazırladığımız 88 yıl önce Meclis’te alınan ilgili kararların yer aldığı hediyemizi takdim ettik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde ve geleceğinde kadınlarımızın yerinin büyük olduğunu gayet net bir şekilde ifade etmiştir. Sevginin, şefkatin, özverinin ve fedakârlığın en temel simgesi olan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.