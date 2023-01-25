Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Üç Aylar başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara gödek ikramında bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Üç Aylar başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara gödek ikramında bulundu.

Biga Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ve 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Regaip Kandili dolayısıyla Kapalı Çarşı Meydanı ve Kapalı Pazar Yeri’nde gödek dağıttı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da, gödek pişirilip dağıtılan yerleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve gödek ikramında bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Rahmet iklimi mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili’nin arefesinde gödek ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evlerimize dolsun inşallah. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimiyle birlikte tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyoruz” açıklamasında bulundu.