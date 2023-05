Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını “Türk gençliği, atasının izindedir” söyleriyle kutladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan kutlama mesajında şu görüşler yer aldı: “Millî Mücadele’nin çoban ateşi olan, ilk kıvılcımının atıldığı 19 Mayıslar; millet olarak istersek neler yapabileceğimizin, bizi hedefimize ulaştıracak yolda muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunun, altın harflerle yazılmış eşsiz tarihimize not düşülmüş halidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onca zorluk, yokluk ve imkânsızlık içinde vatan sevgisiyle yola çıkıp bir avuç vatanseverle milletimizi ülke savunması ve bağımsızlığımız için organize ettiği bu büyük mücadele, bugün bizlere ve bizden sonraki nesillere önemli bir örnek teşkil etmektedir. Biz de ülke, memleket ve millet sevgisiyle, Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır’ düsturuyla hareket ediyor, varlığımızı Türk varlığına ve Türkiye’ye armağan ediyoruz. Ülkemizin ve insanımızın kalkınması, çok daha iyi imkanlara sahip olması, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmadaki en büyük dayanağımız ise sarsılmaz iman ve azmiyle yanımızda duran kahraman gençliğimizdir. Bugünkü genç nesil, tıpkı henüz hayatının baharındayken, on beşli yaşlarda olmasına rağmen okulundan, evinden ve ailesinden feragat ederek cepheye koşan, vatan savunmasında yer alan ecdadı gibi, söz konusu vatan olunca her şeyi bir kenara bırakıp bir ve beraber hareket ederek ülkesini kalkındırmak, milletini gururlandırmak ve dünyanın yeniden kurgulanmasında, insanoğlunun yarınlarına dair kararlar alınmasında söz sahibi lider bir millet olarak ben de varım diyebilen kahramanlardan oluşmaktadır. Bizler de her konuda kendilerine destek olarak, onlarla aynı yolda koşar adım ilerlemekten kıvanç duymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda Türk Gençliğinin sarsılmaz inancı, dinamizmi ve azmiyle, elbirliğiyle çok daha güzel yarınlara doğru yürüyoruz. Atamız ve şehitlerimiz ile vatanı için canını hiçe sayarak kurşunlara gövdesini siper eden ve bugün artık aramızda olmayan kahramanlarımızı minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. İş dünyası olarak onlardan aldığımız ilhamla 7 gün 24 saat durmadan çalışıyor, üretiyor, ülkemize ve milletimize kazandırıyor, bu kutsal yolda çok daha iyisine ulaşmak için canla başla mücadele ediyoruz. Halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Atasıyla yedi düvele kafa tutanların, vatan için varlığını hiçe sayanların coşkuyla kutluyoruz.”