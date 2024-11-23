Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında; öğretmenlerin topluma yol gösteren ve ülkenin kalkınmasında önemli bir role sahip olduklarını vurguladı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, “Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza verdikleri bilgi ve ahlaki değerlerle onlara sadece bir gelecek değil, güçlü bir ülke bırakmanın temel taşlarını da döşemektedirler. Bu değerli sorumluluğu üstlenen tüm öğretmenlerimize minnettarız” dedi.

Denizli Ticaret Odası olarak eğitime her koşulda ve her şekilde destek vermeye devam ettiklerini de belirten Başkan Erdoğan, öğretmenlerin toplum içinde çok değerli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Öğretmenlerin fedakârlık ve sabır gerektiren kutsal bir görevi yerine getirdiklerini de ifade eden Başkan Erdoğan, “Geleceğimize umut, çocuklarımıza ışık olan öğretmenlerimize en derin teşekkürlerimizi iletiyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Başkan Erdoğan, mesajında, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını kaydetti.