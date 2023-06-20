Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) belirlediği Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan 28 Denizlili firmayı tebrik etti. Başkan Erdoğan, “Şehrimizin ihracatçı iller arasında 9’uncu sırada yer almasını sağlayan ihracatçılarımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Başarıları daim olsun, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer alan firmaları kutladı. Erdoğan, “2022 verileri ile yapılan ve 25 sektörün değerlendirmeye alındığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda listeye girerek onur kaynağımız olan firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlk 1000’de yer alan ihracatçı firma sayısına göre, ilimizin 9’uncu sırada yer alması da ayrı bir gurur kaynağımızdır. Sektörleri incelediğimizde, en fazla ihracatın, lokomotif sektörümüz olan hazır giyim ve konfeksiyonda olduğunu gördük. Bu sektörümüzü elektrik ve elektronik, demir ve demiş dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, madencilik ürünleri, çelik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mamulleri takip etti. Firmalarımızın sektörel çeşitliliği sağlamaları, gelecek açısından bizlere umut verdi. Gurur kaynağımız ihracatçılarımızı tebrik ediyor, işçisinden idarecisine kadar hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Bu 28 firmamızın başarıları daim olsun; ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam etmesini diliyorum.” diye konuştu.