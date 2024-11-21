Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito’yu ağırladı. İş birliği konularının istişare edildiği ziyarette, Başkan Erdoğan Denizli’nin uluslararası iş birliklerine ve yeni yatırımlara her zaman açık olduğunu vurguladı.

Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito, Denizli Ticaret Odası (DTO)’yu ziyaret etti. Başkan Uğur Erdoğan; DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Başkanlarının da olduğu bir heyet ile karşıladığı Başkonsolos Vinito’ya, Denizli ve sektörlerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

“Hindistanlı yatırımcıları, Denizli’mize bekliyoruz”

Başkan Erdoğan, Denizli’nin gelişmiş sanayisi ile yabancı sermaye yatırımlarına da ev sahipliği yaptığını belirterek, 57 farklı ülkeden 406 yabancı sermayeli firmanın kentte faaliyet gösterdiğini, bunların 2’sinin de Hindistan ortaklı olduğunu ifade etti. Erdoğan, konuğuyla Hindistan ile iki ülke arasındaki ticaret verilerini de paylaştı. Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak 2023’te Hindistan’a ihracatımız 1,65 milyar dolara yakın, ithalatımız ise 7,9 milyar dolardan fazlaydı. Yılbaşından bu yana yaptığımız ihracatımız 1,1 milyar doları aştı; ithalatımız ise 5,3 milyar dolara yaklaştı. İhracat kalemlerimiz madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çelik, elektrik ve elektronik ile yaş meyve ve sebzedir. Denizli’den de geçen yıl 19,1 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl da 9,9 milyon dolarlık ihracatı aştık. İthalatımız ise geçen yıl yaklaşık 54 milyon dolardı. Bu yıl da ilk 9 ayda 41,8 milyon dolara yaklaştı. Denizli’den Hindistan’a özellikle mermer traverten ile yaş sebze meyve gönderiyoruz” dedi.

Erdoğan, Hindistan’dan iş birliğine açık yatırımcıları Denizli’ye davet ederek, kentin ekonomik potansiyelinden faydalanmaları çağrısında da bulundu.

“Yeni pazarlar edinmeniz için ülkemizdeki fuarlara davet ediyoruz”

Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito ise kendisini ağırlaması dolayısıyla Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Ülkelerinin ekonomisiyle ilgili bilgi verip, Denizli ile çeşitli sektörlerde iş birliği yapabileceklerini söyledi. Vinito, “Ticaret ve iş birliğimizi artırmak amacıyla geldim. Denizli, özellikle tekstil sektöründe gelişmiş durumda. Ülkemizde, önümüzdeki günlerde, tekstil ve gıda üzerine fuarlar düzenlenecek. Hindistan, büyüyen bir pazar ve üyelerinize yeni pazarlar sunmak için sizi de ülkemize davet ediyoruz. Aynı zamanda Hindistan’dan gelecek ticari heyetlerimizle üyelerinizi Denizli’de ve İstanbul’da bir araya getirmek istiyoruz. Amacımız birçok sektörde iş birlikleri sağlayıp ticaret hacmimizi arttırmak” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, ziyaret sonunda Vinito’ya şehrin simgesi olan Denizli horozunun biblosunu takdim etti.