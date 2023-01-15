Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda stant açarak yer alan Denizlili tekstilcileri kutladı. Başkan Erdoğan, "İyi ki varlar; Denizli, onlarla daha güçlü! Denizli’miz ile sektörümüzün temsil edilmesindeki gayret, hazırlık ve emekleri için her birine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda stant açarak yer alan Denizlili tekstilcileri kutladı. Başkan Erdoğan, "İyi ki varlar; Denizli, onlarla daha güçlü! Denizli’miz ile sektörümüzün temsil edilmesindeki gayret, hazırlık ve emekleri için her birine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya’daki Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda, firmaların stantlarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Kâtip Üyesi Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uğurlu, DENİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Selim Yaymanoğlu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ve Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ile, fuardaki Denizlili firmaların temsilcileriyle görüşüp sektör ve fuar hakkındaki görüşlerini aldı. Denizli’de Teknik tekstile Dönüşüm Projesi çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nden (DTTM) danışmanlık hizmeti alan ihracatçı firmaların stantları ve ürünlerini inceledi; sektörleriyle ilgili fikirleriyle önerilerini dinledi.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki Denizli heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile de bir araya geldi; iki ülke ve Denizli ile Almanya arasındaki ticari faaliyetlerle potansiyel ticaret alanları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

"Tekstilcilerimiz yüzümüzün akı oldular"

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, fuarla ilgili olarak “Denizli Ticaret Odası olarak, 60 üyemizi devletimizin imkanlarıyla bu fuara getirdik; bu büyük organizasyonda yer aldık. Pandemiye rağmen geçen yıl da 500’e yakın firmamızı bu tür organizasyonlara götürdük. Tekstil, sektör olarak ihracatımızın lokomotifi olmasının yanında Denizli’mizde binlerce yıldır anne babadan çocuklarına dedelerden torunlarına aktarılan insanımızın genlerine kadar işlemiş ata yadigârı mesleğimizdir. Denizli olarak 79 stantla yer aldığımız Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı’nda şehrimizi ve sektörümüzü temsil eden Denizlili tekstilcilerimiz, yüz akımız oldu.Gerek stantları ve ürünleri gerekse güler yüz ve tatlı dilli temsilleriyle, müşteriler ile ziyaretçilerin memnuniyetini sağladılar, yaptıkları işin hakkını fazlasıyla verdiler; Denizli’mizi de en güzel şekilde tanıttılar. Uluslararası pazarda büyük önem taşıyan bu derece büyük bir organizasyonda Ege’nin incisi, dokumacılığın anavatanı, tekstilin başkenti, ev tekstilinin lideri Denizli’miz ile sektörümüzün temsil edilmesindeki gayret, hazırlık ve emekleri için her birine tek tek teşekkür ediyorum; başarıları çalışmalarından dolayı işverenlerinden fuar sorumlularıyla işletmeleri ve ekiplerindeki emekçi kardeşlerimize kadar herkesi kutluyorum. İyi ki varlar; Denizli, onlarla daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.