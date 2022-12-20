Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehre hizmetle beraber hemşehrilerini evlerinde ziyaret ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, şehre hizmetle beraber hemşehrilerini evlerinde ziyaret ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hizmet ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyarak hemşehrilerinin hanelerine misafir oluyor. Eşi Feride Erdoğan ile birlikte evleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, hem talep ve önerileri dinleyerek istişarelerde bulunuyor hem de hal hatır sorarak gönül köprüleri kuruyor.

7’den 77’ye herkesi ziyaret ederek büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Erdoğan, “Bu soğuk kış günlerinde yüzlerde sıcak bir tebessüm bırakmaktan kıymetlisi yok dedik, gönül köprüleri kurmak için Kart, Öz ve Türker Ailelerinin hanelerine misafir olduk. Vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm olmak için çıktığımız bu güzel ziyaretlerin verdiği mutluluk tarif edilemez. Her daim el ele, gönül gönüle olacak ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Biga’mızın her kapısını çalarak, yüzlerde tebessüm geleceğe umut olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, hane ziyaretlerine devam ediyor.