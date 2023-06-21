Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından kırsalda karşılaşılan sorunlara müdahale edildiğini kaydetti.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “6 Şubat Depremlerinin hemen ardından tüm hızıyla kırsalda yapılması gereken işlere müdahale ettik. İlk etapta deprem sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollara hemen müdahale edildi. Ardından köy içlerinde tarama yaparak gerekli çalışmaları yaptık. Birebir bütün köyleri taradık. Sıkıntılarını ve yapılmasını istedikleri şeyi dinledik. Özel idare olarak enkaz kaldırma ihalesini bitirdik. Yavaş yavaş normale dönüyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor” dedi.