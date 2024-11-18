Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Sektörleri ve girişimcileri ile her geçen gün daha da büyüyen Denizli’miz, bölgesinin fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Denizli Snack Expo 2024 Atıştırmalık, Kuruyemiş, Kuru Meyve, Cips, Kahve, Çikolata, Şekerleme ve Teknolojileri Fuarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan, bu yıl 2.’si düzenlenen fuarda stantlarıyla yer alan 50 firmayı tek tek ziyaret ederek destekleriyle hazırlanan organizasyonun sektörleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Bugün, en mutlu anlarımızdan birini daha yaşıyoruz”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana kesintisiz sürdürdükleri gayretleriyle Denizli’deki sektör çeşitliliği ve fuar organizasyonlarının arttığını belirterek, “Bugün, en mutlu anlarımızdan birini daha yaşıyoruz. Çünkü Denizli’mizde her geçen gün sektör çeşitliliğimiz artıyor ve fuarlarımız çoğalıyor. Yılın geriye kalan bu kısa döneminde de hem yurt içine hem de yurt dışına dair yoğun bir fuar takvimimiz var. Kuruyemiş ve makineleri fuarımız, Denizli’miz için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye’de yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık kuruyemiş ihracatının önemli bir kısmı ilimizden gerçekleştiriliyor. Denizli’miz, kuruyemiş makineleri üretiminde de çok önemli bir rol üstleniyor. Sektörün öncülerinden, liderlerinden biri olarak tanınıyor. Bunda katkısı bulunanların, üyelerimizin başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

“Gelecek dönemde bölgesel fuar organizasyonları yapmayı da planlıyoruz”

Fuar organizasyonlarını her geçen yıl daha da artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten DTO Başkanı Erdoğan, “Bir amacımız da fuarlarımızı daha güçlü ve etkin hale getirmektir. Zaman zaman karşılaştığımız türbülanslara rağmen fuarlarımızı artırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz; çünkü fuarlar satışlarımızı ve üretimimizi artıran en etkili unsurlardan biri. Üç yıl önce kuruyemiş ve makineleri fuarı ile otomobil fuarı gibi etkinlikler yoktu bu şehirde fakat geldiğimiz noktada sektör çeşitliliğimiz arttıkça fuar organizasyonlarımızın da sayısı arttı ve büyüdü. Bu da ihracatımıza, üretimimize ve istihdamımıza güçlü katkılar sağladı, sağlıyor. Gelecek dönemde bölgesel fuar organizasyonları yapmayı da planlıyoruz. İzmir, Antalya, Denizli, Aydın ve Uşak gibi illerle iş birliği yaparak Ege Bölgesi’ni tüm sektörlerde daha etkin, güçlü ve daha da verimli hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Fuar alanlarımıza verimli hale getirecek çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz”

Odaların yanı sıra Denizli’deki kurum ve kuruluşların, belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının fuarda olmasının da büyük önem taşıdığını ve ayrıca DTO olarak 22 bin 303 üyeleriyle Denizlili firmaları dünyanın dört bir tarafına en güçlü şekilde taşımak için gereken güce sahip olduklarını da belirten Başkan Erdoğan, “Eksik kalan veya aksak giden yönlerimiz varsa, bunları masaya yatırıp birlikte çözmek için sürekli istişare halindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde fuar alanımızla ilgili de bir görüşme yaparak burayı daha verimli hale getirecek çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz. Ticaret Odamızın güçlü yapısı, Denizli’de üretilen her şeyin üyelerimizden olmasını sağlıyor. O nedenle Ticaret Odası olarak fuarlara katılımımız da nitelik, nicelik, satış ve farkındalık açısından son derece önemlidir. Bugün burada, katılımcıların yanında olduğumuzu ve onlara destek verdiğimizi ifade etmek için bulunuyoruz. Ayrıca Ticaret Odası ailesine, yönetimimize, kadın ve genç girişimciler kurulumuz ile meclis üyelerimize de katkılarıyla bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Denizli’nin fuarcılıkta daha ileriye taşınması için birlikte çalışacağımıza inanıyorum”

Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kayıkçı ise fuar sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, “2024’teki ekonomik kısıtlamalar nedeniyle, yabancı satın alma heyetlerini getiremedik. Ancak yine de fuarımızın tanıtımını, ulusal kanallar ve dış ticaret ataşeliklerimiz aracılığıyla başarıyla yaptık. Yerel teşhir ekipmanları üretimine yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu, sektördeki maliyetleri düşürebilir. Ayrıca fuar alanlarının iyileştirilmesi için hepimizin desteği gerekiyor. Denizli’nin fuarcılıkta daha ileriye taşınması için birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Destekleriniz ve katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.