Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı yazılı mesajında, Türk Milleti’nin Cumhuriyet’in ilanıyla kazandığı bağımsızlık ve özgürlük ruhunun önemine vurguladı. Başkan Erdoğan, “Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak iradesi ve ulusal egemenliğimizin simgesidir” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünde, yazılı bir mesaj yayımladı. İnsanlık tarihine damgasını vurmuş ortak bir tarih yazan insanların, tek çatı altında buluştukları ve canları uğruna sahip çıkmaya yemin ettikleri ülkeleri Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, sonsuza dek koruyacaklarının altını çizdi. Başkan Erdoğan, mesajında “Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği, en büyük gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için hep beraber çalışarak Cumhuriyet’i kuranların bizlere miras bıraktığı değerleri aynı duygu ve heyecanla yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in kazandırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemelere de belirten Başkan Erdoğan, “Cumhuriyetimiz sadece siyasal değil, ekonomik bağımsızlığımızın da teminatıdır. İş dünyası olarak bizler de bu bilinçle hareket ederek ülkemizin ve milletimizin kalkınmasına var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Devletimiz, varlığını daha da güçlenerek daha nice yüzyıllar sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, halkımızla aynı sevinç ve hissiyatı paylaşarak kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz” dedi.