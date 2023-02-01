Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili müdürlerden bilgi aldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili müdürlerden bilgi aldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner ve belediye müdürleri ile birlikte şehrin dört bir yanında devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Biga’nın sorunlarını sıfırladıklarını ve vatandaşların rahat ve huzurunu hedeflediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Hizmet üretmek, değer katmak, gönüller yapmak için bugün birim müdürlerimiz ile birlikte sahadaydık. Proje alanlarımız da incelemelerde bulunduktan sonra, hemşehrilerimizle biraraya geldik sohbet ettik. Biga’mızın sorunlarını sıfırlamak, her bir vatandaşımızın rahat ve huzurlu yaşamasını sağlamak öncelikli hedefimiz" açıklamasında bulundu.