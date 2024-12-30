Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yazılı bir mesajla halkın yeni yılını kutladı. 2024 yılında pek çok başarılı projelere hayata geçirildiğini ve 2025 yılını büyük bir umutla karşıladıklarını belirten Başkan Erdoğan, “Başarılarımızın katlanarak büyümesi hedefiyle, 2025 yılını büyük bir umutla karşılıyoruz. Denizli’mizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için, birlik ve beraberlik içinde el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimize, iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ve halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yazılı bir mesajla halkın yeni yılını kutladı. Toplumun iyi dilek temennilerini ve sevinçlerini paylaştığı böyle zamanlarda güzel bir dayanışma örneği sergilediğini de hatırlatarak halka yılbaşı alışverişini kentteki esnaftan yapmalarını tavsiye eden Başkan Erdoğan, “Değerli Denizlililer; 2024 yılı, Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimize ve şehrimize değer katacak pek çok projeyi hayata geçirdiğimiz, hizmet kalitesini artırdığımız, bereketli ve durmadan çalıştığımız bir yıl oldu. Başarılarımızın katlanarak büyümesi hedefiyle, 2025 yılını büyük bir umutla karşılıyoruz. Denizli’mizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için, birlik ve beraberlik içinde el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimize, iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ve halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Üyelerinin halkın yılbaşı alışverişi için günler öncesinden büyük bir özenle hazırlık yaptığını ve toplumun her kesiminden insanlarla yeni yılı hep beraber kucaklayacaklarını belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın yeni yıl mesajı şöyle: "Denizli’nin ihracat hacmini artırmak ve yeni pazarlarla buluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz uluslararası ticaret fuarlarına yönelik organizasyonlarımız ve sektörel iş birliklerimizle, üyelerimizin rekabet gücünü daha da artırdık. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerimizle de girişimcilerimizin ve firmalarımızın güncel modern iş yönetim modellerine ulaşmalarını sağladık. Üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak projelerimizle, rekabet avantajlarını güçlendirmeye çalıştık. Denizli’nin kalkınma potansiyelini artıran kamu ve özel sektör iş birliklerimizle, şehrimizin ticaret hacmini daha da ileri taşıdık. Yeşil ekonomiye geçişte öncü adımlar atarak, çevre dostu projeleri destekledik. Bu başarılara, Denizli Ticaret Odamızın rehberliğinde, iş dünyamızın azmi, girişimcilerimizin vizyonu ve üyelerimizin özverili çalışmaları sayesinde hep beraber ulaştık. Başarılarımızın katlanarak büyümesi hedefiyle, 2025 yılını büyük bir umutla karşılıyoruz. Denizli’mizi çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için, birlik ve beraberlik içinde el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimize, iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ve halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.