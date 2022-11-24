Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesinde köylere yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, “2022 yılı köylerimize hizmet noktasında gayet iyi geçti” dedi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesinde köylere yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, “2022 yılı köylerimize hizmet noktasında gayet iyi geçti” dedi.

Kahta İlçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, il genel meclis üyeleri ile birlikte köylerdeki çalışmaları inceledi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, köy muhtarlarından bilgi alarak çalışmaların hangi aşamada olduğu ve ihtiyaç ve taleplerini aldı.

Meclis Başkanı Erdoğan; 2022 yılında il geneli köylerde ki çalışmalara da değinerek önümüzde ki süreçte de daha hızlı ve verimli hizmetleri il geneli köylerine kazandırılacağını ifade etti.

Erdoğan, “İl Özel İdaresi olarak 2022 yılı içerisinde yaptığımız yatırım programları doğrultusunda hem hazırlanmış olan bütçe programı hem KÖYDES ödenekleri, ayrıca ek bütçeler doğrultusunda köylerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmalarımızı yerine getirmeye çalıştık. 2022 yılının köylerimize hizmet bakımından gayet verimli bir yıl olduğu ve önümüzde ki yılda bu yıl ve geçtiğimiz yıllar ile benzer ama daha geniş, hizmet kalitesi daha da artmış bir program ile aynı kararlılık ve istikrar üzerine köylerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Devletimizin sunmuş olduğu bu güzel olanakları halkımız ile buluşturma ve onlara en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Adıyaman İl Özel İdaresi olarak araç gereçlerimiz, personelimiz ve teknik elemanlarımız ile hem de yapılan yatırım programları ile Adıyaman’ımız geneline ve ilimizin en ücra köşesine devletimizin sunduğu olanakları ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu güzel hizmetlerin köylerimize kazandırılması için bizlere destek veren her daim milleti ve devleti için gece gündüz durmadan çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın’a, Valimiz Mahmut Çuhadar’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.