Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, tek yürek olup vatanını savunan kahraman ecdada büyük bir minnet ve şükran duyduklarını belirterek; “15 Mayıs Millî Mücadele Günü, Denizli’nin direniş ve gurur günüdür” dedi.

Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılan direnişin yıldönümü olan 15 Mayısların Milli Mücadele Günü olarak kutlandığını söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, bu önemli gün dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Atalarımızın kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıklarını unutmamak, aynı ruhu diri tutabilmek adına 15 Mayısları, Millî Mücadele Günü olarak kutlamaktayız. Denizli’mizin direniş ve gurur günü olan her 15 Mayıs’ta, vatanımızı tek yürek olup savunan ecdadımıza büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Denizli’miz, vatan mücadelesinin sadece silahla olmadığını kanıtlamıştır. Hemşehrilerimiz, vatanı için her zaman milli ruhunu ortaya koymaktadırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ dediği gibi Denizli’mizin girişimci insanları, 24 saat esasına göre ülke ve kent ekonomisinin ilerlemesi için mücadele etmektedir. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelemizin önderi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, gazilerimiz ile vatan savunmasında canlarını hiçe sayan şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Denizli’mizin Milli Mücadele Günü 15 Mayıs’ı kutluyorum.”