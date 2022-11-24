Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullarında ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladı. Başkan Erdem, Nilüfer’de “Yılın Yazarı” olan Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı kitabını da öğretmenlere armağan etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullarında ziyaret ederek, bu özel günlerini kutladı. Başkan Erdem, Nilüfer’de “Yılın Yazarı” olan Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı kitabını da öğretmenlere armağan etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri ziyaret etti. Meral-Muammer Ağım Ortaokulu, Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi, Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu ve Ahmet Muharrem Uğur Anaokulu’na giden Başkan Turgay Erdem, bu özel günlerinde öğretmenlerin konuğu oldu. Ziyarette, Özlüce Mahallesi Muhtarı Hasan Çakır ile 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Hatipoğlu da yer aldı. Öğretmenler odasında samimi bir şekilde eğitimcilerle sohbet eden Başkan Erdem, daha nitelikli bir ortamda eğitim vermeleri için öğretmenlerin okullara yönelik taleplerini dinleyerek, destek sözü verdi.

“Öğretmenlerimiz, sadece bir gün değil, her gün bizim için çok değerli” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Gençleri aydınlığa çıkaran çalışmalarınızdan dolayı, gelecek nesilleri hayata hazırlamak için verdiğiniz emeklerden ötürü hepinizin ellerinden öpüyorum. Bizler de bugün bu mevki ve makamlardaysak, sizlerin vermiş olduğu eğitimler sayesinde. Umarım, hem meslek olarak, hem de özlük hakları açısından hak ettiğiniz değere ulaşırsınız. Geleceğimiz olan gençlerin, nitelikli bir şekilde yetişmeleri sizlerin elinde” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında öğretmenlere Yılın Yazarı Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı kitabını armağan eden Başkan Erdem, gittiği okullarda kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de, kent merkezindeki ve kırsal bölgelerdeki diğer okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.