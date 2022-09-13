Salgınla birlikte tarım ve gıdanın öneminin daha çok anlaşıldığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim değişikliğiyle mücadele için de ’Yarın değil, hemen şimdi’ çağrısında bulundu.

Salgınla birlikte tarım ve gıdanın öneminin daha çok anlaşıldığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim değişikliğiyle mücadele için de ’Yarın değil, hemen şimdi’ çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve geldiğinden bu yana yapılan çalışmaları ve projeleri paylaştı. Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak Tarım Yılı, Gıda Yılı ve İklim Yılı’nda gerçekleştirdikleri proje ve çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı. 2019 yılında göreve geldiklerinde her yıl bir temayı hedeflediklerini belirten Erdem, çalışmaları da bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi. 2020 yılını Tarım Yılı, 2021 yılını Gıda Yılı ve 2022 yılını da İklim Yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Erdem, “Pandemi sürecinin yaşanmasıyla birlikte tarım ve gıdanın önemi çok daha iyi anlaşıldı. Biz de, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük” dedi.

Nilüfer’de belediyecilik anlayışının sadece altyapı ve asfalt çalışmalarından oluşmadığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Bütün canlıları yakından ilgilendiren bu tür konularda çalışmalar yaparak, farkındalık ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir insanın yaşamaktan keyif alacağı kent oluşturmak için bugüne kadar büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Erdem, “Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 3 dönem boyunca çalıştık. Odağımızda önce insan vardı. İnsanları mutlu etme peşinde koştuk. Sloganımız da ‘Gülümseyin Nilüfer’desiniz’ oldu. Herkesin benimsediği bir slogan oldu bu. Bunun yanında kültürel ve sportif anlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa’nın kültür, sanat, spor aktiviteleri konusunda en yoğun ve en iyi bilinen kent haline geldik. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız müzik festivali, Türkiye’de büyük ses getirdi. Yaptığımız çalışmalar sonunda Nilüfer, insani gelişmişlik endeksinde Türkiye’de 8. sırada yer aldı” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’in araştırmasına göre iklim değişikliği sebebinin yüzde 95 insan kaynaklı olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son 100 yıl içinde dünyanın hızlı bir şekilde kirletildiğine ve bu neslin, dünyayı yok eden bir nesil olarak anılacağına dikkat çekti. Başkan Erdem, “Bizim neslimiz, kendi hataları yüzünden dünyayı bu hale getirdi. Bizden sonraki nesiller tarafından, dünyayı yok eden bir nesil olarak anılmasını sağlayacağız. Son 100 yıl içinde dünya bu kadar hızlı bir şekilde kirletildi. Bu hızla giderse, 50 yıl sonraki sonuçları tahmin bile edemiyorum. Yaşam kaynaklarına ulaşamayabiliriz, büyük felaketlerle karşı karşıya gelebiliriz. Bunun yaşanmaması için iklim için hemen şimdi diyoruz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi’nin İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Turgay Erdem, “Kentteki karbondioksit salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. Kenti kapatan bir sanayi bölgeleriyle karşı karşıyayız. Bunların bazıları da kaçak olarak yapılmış sonrasında planlamaya alınmış. Bunların salımlarıyla, deşarjlarıyla uğraş veriyoruz. Bu konuda yetki bakanlıkta. Nilüfer Çayı’nın temizliğiyle ilgili mücadele ediyoruz. Nilüfer Çayı’nın çıktığı yerde balık tutulurken, Nilüfer’den çıktığı yerin sonrasında o yıl hangi renk modaysa, Nilüfer Çayı da o renk akıyor. Yıllardır bir yetkili maalesef çözüm bulamadı. Yeni bir alan, sanayi bölgesi yapılıyor ama hep yeni birilerine pazarlanıyor. Kentin içindekileri oraya taşınmıyor” şeklinde konuştu.