Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, oda ve borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Pazarkule açılış programında bir araya geldiği Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na yabancıların yaşadığı ikametgâh sorunu başta olmak üzere çözüm bekleyen konularda sektör raporu sundu.

Başkan Erdem, geçen hafta da Ankara çıkarması yaparak; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve önceki dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na sektör raporu sunmuştu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO’nun da ortağı olduğu TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ ve oda-borsaların desteğiyle yap-işlet-devret yöntemiyle modernize edilen Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Pazarkule Gümrük Kapısı’nın ve yine TOBB ve UMAT GTİ’nin katkılarıyla yapılan İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı’nın açılış törenine katılarak, sektör sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Törene; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantınıdıs, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Başkanı Arif Parmaksız, UMAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Erdem Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Açılış programlarına katılan ALTSO Başkanı Eray Erdem, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya gelerek, Alanya’da çözüm bekleyen sorunları dile getirip, rapor sundu.

Başkan Erdem, başta yabancılara ikamet izninin sınırlandırılması ile ilgili yaşanan sorunların çözümü olmak üzere, ülkemize çok büyük bir döviz girdisi sağlayan konaklama işletmelerinin de ihracatçılar gibi TBMM’den geçmesi beklenen 5 puanlık kurumlar vergisi indiriminden faydalanması, gıda girdilerinde KDV’nin yüzde 1 gıda satışlarında ise yüzde 8 olması nedeniyle aradaki farkın yaşattığı sıkıntılar ve Alanya’da çözüm bekleyen diğer konular ilgili olarak Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi.

Erdem, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a da durumu aktararak destek talebinde bulundu.

Çavuşoğlu ve Yılmaz ile görüşmüştü

Bilindiği gibi Başkan Erdem, ALTSO, MÜTBİR, ALSİAD ve Emlak Profesyonelleri Derneği ile birlikte hazırlanan, sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı sektör raporunu geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve önceki dönem Dışişleri Bakanı, Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na da sunarak destek istemişti.