Olağanüstü genel kurul ile tek çatı altında birleşen Nilüferli muhtarlar, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Olağanüstü genel kurul ile tek çatı altında birleşen Nilüferli muhtarlar, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, olağanüstü genel kurul ile tek çatı altında bir araya gelen Nilüfer Muhtarlar Derneği’ni makamında ağırladı. Başkan Selami Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e birleşme sürecinde sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Birleşme süreci ve çalışmalarını anlatan Selami Cengiz, “Bu birliktelik çok güzel oldu. Turgay başkanımız da bu konuda bize çok destek verdi. Bu birliktelik sayesinde Nilüfer’e yakışan hizmetlere devam edeceğiz. Katkı veren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selami Cengiz ve ekibini kutlayan Başkan Turgay Erdem, birleşmenin Nilüferli muhtarlara güç katacağını ifade etti. Ortaya çıkan tablonun mutluluk verici olduğuna değinen Başkan Erdem, “Bizim için muhtarlar çok önemli. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde Nilüfer’imize en iyi hizmeti verme çabasındayız. Bu birlikteliği sağladıkları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.