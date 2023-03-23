Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yaşlılara Saygı Haftası’nda Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bol bol sohbet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda İzzet Şadi Sayarel ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin yanındaydı. Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Çamlıca Mahallesi’ndeki İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nde etkinlik düzenlendi. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Erdem, huzurevi sakinleriyle birlikte pasta kesti. Huzurevi’nde kalan konuklarla bol bol sohbet ederek onlarla zaman geçiren Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin huzurevi sakinlerine çok büyük saygı ve sevgi duyduğunu ifade etti. Başkan Erdem, “Gülen yüzleriniz hiç solmasın. Artık zor günler bitsin ve mutlu anlar yaşayalım. Sizlerin tecrübeleri, yaşanmışlıklarınız bizler için çok değerli. Umarım güzel günlerde daha sık bir araya gelerek mutlu anlar yaşarız. Hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum” dedi.

Başkan Erdem, etkinlikte müziğe eşlik ederek oynayan huzurevi sakinlerini de yalnız bırakmayarak keyiflerine ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde de Yaşlılar Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, konuklarla birlikte pasta kesti ve etkinliklerde onlara eşlik etti.