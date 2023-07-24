Gazetecilik mesleğinin kutsal olduğuna da değinen Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem, “Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli ve bu onurlu mesleği onuru ile yapan her birey basın kartı taşıyan her gazeteci meslektaşının elde ettiği hakları elde etmelidir” dedi.

FHGC Başkanı Semih Erdem; 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Erdem; “Basın özgürlüğünün tam manasıyla sağlanması gerekiyor. Basının sansüre maruz kalması, demokrasiye de gölge düşürür. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi, demokrasinin sağlıklı bir şekilde hüküm sürdüğü günlere tam manasıyla erişmek adına basının önündeki bütün engellemelerin kalkması gerekiyor. Basın tam anlamıyla özgür olmadan 24 Temmuz’u Basın Bayramı olarak değil, dayanışma günü olarak görüyor ve bu anlamda bu günü karşılıyoruz. 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun da ivedilikle ele alınarak güncellenmesi gerekmektedir. Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli ve bu onurlu mesleği onuru ile yapan her birey basın kartı taşıyan her gazeteci meslektaşının elde ettiği hakları elde etmelidir” diye konuştu.

Gazetecilik mesleğinin kutsal olduğuna da değinen Başkan Erdem, “Görevinin kutsallığını bilerek ve onuruna yakışır şekilde bu ulvi görevi ifa eden bütün gazetecilerin; 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Kendilerine; sağlıklı, huzurlu ve haklarını tamamen hak ettikleri başarılarla dolu meslek hayatı diliyorum. Ayrıca bu kutsal görevi yerine getirirken şehitlik mertebesine ulaşan basın şehitlerimizi de rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Dilerim bayram tadında karşılayacağımız 24 Temmuzları da karşılayabiliriz. Sözlerimin sonunda; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ve bu ses umarım sonsuza kadar gür çıkar” diyerek sözlerini noktaladı.