Elazığ’da 4 Ağustos 1986 yılında yayım hayatına başlayan Fırat gazetesi, 38. yaşını kutluyor. Fırat gazetesi imtiyaz sahibi ve FHGC Başkanı Semih Erdem, kuruluş yılları nedeni ile bir açıklama yaptı. Fırat gazetesinin yayım hayatına başladığı ilk günden itibaren doğru ve güvenilir habercilik ilkesinden vazgeçmeden, gazetecilik mesleğine yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil ettiğini aktaran Başkan Semih Erdem, ’’Elazığ’ın sorunlarını yerelin ötesine taşıyarak ulusal basında Elazığ’ın sesi olmaya devam ediyor. İlkesinden ödün vermeden, ilk günkü heyecanla yayım hayatına devam eden Fırat gazetesi, vatandaşın sesi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Muhabirlikten gelen birisi olarak şu anda da basın hayatı içerisinde olmak ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. İşimizi seviyoruz. Çalışan arkadaşlarımızla hep birlikte her gün taze bir başlangıç yaparak, üreten, çalışan, belgeler doğrultusunda haberlerini okuyucuyla buluşturan doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ediyoruz. 4 Ağustos 1986 yılında yayım hayatına merhaba diyen gazetemizin bu günlere çizgisini bozmadan gelmesi gurur verici. Her gün bizim için yeni bir gün. Burası bizim başarmamızın bir noktası diye düşünüyorum. Fırat gazetesi bir okul gibidir. Gazeteciliği seven, öğrenmek isteyen, eğitimli, donanımlı birçok çalışan ile güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Başarılı bir ekip, ilkelerinden vazgeçmeyen kırmızı çizgileri olan Fırat gazetesi, geçmiş başarılarını gölgede bırakacak yeni başarılara imza atıyor. Temel yapı taşımız olan demokrasimizden ödün vermeden, Elazığ’ın ve Elazığlı vatandaşlarımızın menfaatlerini muhafaza etmek, haklı olanı savunmak adına çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam ediyor. 38. yılımıza merhaba derken, güçlü kadromuzla hiçbir şekilde yayım ilkemizden taviz vermeden, doğruyu savunmaya, şehrin menfaatlerini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Birlikte yol yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımız ile güzel işlere imza atarak Elazığ’ın güçlü sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz’’ diye konuştu.