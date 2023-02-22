Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Hatay Samandağ’a giderek depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Hatay Samandağ’a giderek depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek oldu.

Nilüfer Belediyesi Bursa’ya gelen depremzedelerin hür türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, bölgeye de desteğini sürdürüyor. Hatay Samandağ’da bir konteyner kent kuran Nilüfer Belediyesi, burada faaliyete geçirdiği aşevinde de her gün 3 bin kişiye yemek veriyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Samandağ’a giderek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Konteyner kenti gezerek yapılan çalışmayı yerinde gören Başkan Erdem, sabah kahvaltısı ikramı sırasında da aşevinde bulundu. Burada depremzedelerle sohbet eden Başkan Erdem, yaraların sarılması için çalıştıklarını söyleyerek, dayanışma ile bu sürecin atlatılacağını ifade etti.

Samandağ’da şimdiye kadar 35 konteyner kurarak depremzedelere barınma imkanı sağladıklarını belirten Başkan Erdem, “Konteynerlerimizin sayısını 100’e çıkaracağız. Konteyner kentimizde duşlar ve tuvaletler de bulunuyor. Depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca bölgeye doğru yolan çıkan 75 çadırı da ihtiyaç duyan depremzede vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

Geçen hafta Samandağ’da hızla bir aşevi kurduklarını belirten Başkan Erdem, “Aşevimizde günde 3 bin kişiye üç öğün yemek veriyoruz. Ayrıca yakında seyyar bir mutfak da gelecek onu da ihtiyaç duyulan yerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile görüşerek yapılabilecek destek hakkında görüşen Başkan Erdem, bölgede incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temaslarına da eşlik etti.