Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerine Başkan Turgay Erdem de katılarak, çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp eğlencelerine ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerine Başkan Turgay Erdem de katılarak, çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp eğlencelerine ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin çocukların, kitaplarla erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana yaz aylarında düzenlediği “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinlikleri devam ediyor. 26 Temmuz’da başlayan etkinliklere bu yıl, 150 ebeveyn ve çocuk katıldı. Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Misi’deki Çocuk Kütüphanesi’nde Salı-Çarşamba- Perşembe günleri düzenlenen etkinliklere Üçevler, Demirci, Gümüştepe, Fethiye, Barış ve Doğanköy mahallelerinden katılan 6 yaş grubu çocuklar ile ebeveynleri hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanmış etkinliklerin yanı sıra drama atölyesinde ‘Oyunla çizgisel hikaye’, sanat atölyesinde ‘Müzikten resme sanat’, çocuk yogası gibi organizasyonlarla keyifli vakit geçirirken, ebeveynler de psikolog eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalarda değerli bilgiler ediniyor.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliklerinin Misi Çocuk Kütüphanesi’ndeki oturumuna Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Çocuklarla sohbet ederek, eğlenceli oyunlarına ortak olan Başkan Erdem, etkinliklere gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Çocuklar ve ailelerine teşekkür eden Başkan Erdem, çocukların erken yaşta kitapla buluşmasının önemine değindi. Etkinlikleri Misi Yazıevi’nde konuk olarak kalan İspanyol Yazar Candido Paniagua da Başkan Erdem ile birlikte izledi.