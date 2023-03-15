Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçede artçı sarsıntıların korku oluşturmaya devam ettiğini belirterek, “Acilen bir konteyner kent kurulmasını istiyoruz” dedi.

Ceyhan’da depremden kaynaklı ciddi bir sorun yaşandığını söyleyen Başkan Hülya Erdem, devletin yetkili organlarının Ceyhanlı hemşehrilerinin güvenli yaşamı için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Ceyhan Belediyesi olarak depremden kaynaklı hasarlı binaların tespiti yaptıklarını, vatandaşların devam eden artçı depremler nedeniyle evlerine girmeye korktuğunu kaydeden Başkan Erdem, “Ceyhan’ımızın terk edilmiş ilçe görünümünden uzaklaşmasını istiyoruz. Muhtemel büyük bir depremde çok can kaybedebiliriz” dedi.

“Acilen bir konteyner kent kurulmasını istiyoruz”

Ceyhan ilçesinde 7’si acil yıkılmayı bekleyen binanın yanı sıra 71 ağır hasarlı bina olduğunu ifade eden Başkan Hülya Erdem, “106 orta hasarlı bina da kullanılamaz hale geldi. İlçede 4 bine yakın insan evine giremiyor. Hemşehrilerimizin kalacak yer sorunu var. İlçemize acilen bir konteyner kent kurulmasını istiyoruz. Bu konudaki girişimlerimizi yaptık. Şu ana kadar olumlu bir dönüş alamadık ancak insanlarımızın can güvenliği için sonuç almayı umut ediyoruz” diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Başkan Hülya Erdem, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ancak bütçe yetersizliği nedeniyle konteyner kent kurulumunda İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Okulların başladığı şu günlerde insanların evlerine dönmeye başladığını, çocukların da okula gitmek istediğini ifade eden Erdem, “İlçemizde daha fazla çalışmaya, daha fazla yatırıma ve desteğe ihtiyacımız var. İlgililerden, yetkililerden ve iş dünyasından bu konuda destek bekliyoruz. İlçemize acilen bir konteyner kent yapılması gerekiyor. Daha büyük acılar yaşamak istemiyoruz. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. Belediyemizin tüm birimleriyle adeta teyakkuzdayız. Başka şehirlerden gelen insanlarımız da kalacak yer sorunu yaşıyor. Ağır hasarlı evlerin tahliyeleri gerçekleşti. Gidecek yeri olmayanlar için acil çözüm üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.