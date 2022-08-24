Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği üyesi kulüplerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kulüplere her türlü destek için çaba gösterdiklerini söyledi. Erdem “Kulüpleri ayakta tutmak için her konuda yardımda bulunuyoruz” dedi.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği üyesi kulüplerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kulüplere her türlü destek için çaba gösterdiklerini söyledi. Erdem “Kulüpleri ayakta tutmak için her konuda yardımda bulunuyoruz” dedi.

Nilüfer’de faaliyet gösteren 29 amatör spor kulübünün yöneticisi yeni sezon öncesinde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir kez daha bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Buluşmada amatör spor kulüplerinin yöneticileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Talepleri dinleyen Başkan Erdem, imkanlar çerçevesinde karşılayacaklarını ifade etti.

Kulüpleri ayakta tutmak için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Başkan Erdem, “Spor müdürlüğümüz ve Nilüfer Belediyespor yöneticilerimizle ile her türlü destek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor alanları yapıyoruz, ayrıca amatör spor kulüplerine hem malzeme yardımı hem de maddi destek de sağladık geçen Mart ayında. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, ancak kulüplerin de elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Her mahallede takımın olmasını istediklerini de ifade eden Başkan Erdem, “Biz mahallelere saha yaparken bunları düşünerek yapıyoruz. Muhtarlarımızdan mahallelerde spor kulübü kurulması için öncülük etmelerini istedik. Mahallelere kazandırdığımız halı sahalardan bütün mahalle halkı yararlanabilmeli. Buralar herkese açık olmalı” diye konuştu.

Mahallelerde bulunan spor sahalarındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ali Durmaz Stadı’nın zemini için çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Erdem şöyle devam etti: “Ali Durmaz Stadı’ndaki iş, maliyeti oldukça yüksek bir iş ama kaynakları bir an önce temin edip harekete geçeceğiz. Hem antrenman hem de normal maçların orada yapılması için bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Üçevler sahası ile ilgili çalışmayı da bir dahaki döneme yetiştirmeyi planlıyoruz. Mahallelerde halı sahaları bütçemiz çerçevesinde her yıl yenileyerek kullanıma sunacağız. Sizlerden oralara sahip çıkmanızı rica ediyorum. Gerekirse halı sahaların sorumluluğunu, o mahalledeki spor kulübüne bırakalım.”

Mahallelerdeki çocukları spor teşvik etmeyi amaçladıklarını da söyleyen Başkan Erdem, Nilüfer’de yetişen bir çok sporcunun Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da başarılara imza attığını belirterek “Bütün çocuklarımızın başarılı olmasını, milli sporcu olmasını istiyoruz” diye konuştu.