Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs Mahalle Komitesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Mahalle Buluşması’na katılarak bölge halkıyla bir araya gelip sorunları dinledi.

19 Mayıs Mahalle Komitesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Mahalle Buluşması’ Dostluk Parkı’nda gerçekleşti. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra Muhtar M. Fatih Hatipoğlu, Mahalle Komitesi üyeleri ile bölge halkı katıldı. 19 Mayıs Mahallesi’nin sorunlarının dile getirildiği toplantıda Başkan Erdem merak edilen konulara cevap verdi. Kurum olarak Nilüfer halkıyla yakın ilişkiler içerisinde olduklarına değinen Başkan Erdem, sorunların yüz yüze diyalogla daha rahat aşıldığını ifade etti.

Nilüfer’in 500 bini aşan nüfusa sahip olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Nilüfer sürekli büyüyüp gelişirken farklı sorunlarda ortaya çıkıyor. Pandemi dönemi bitti şimdi de ekonomik sıkıntı ortaya çıktı. 64 mahallemizle iletişim halinde olarak sorunları yerinde tespit edip çözme çabasındayız. Bu tür toplantılar mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirerek yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları ortaklaştıracaktır. Duyarlı vatandaşlarımızın tavrı birbirimizi daha iyi anlamımızı sağlayacaktır” dedi.

Altyapı, sokak hayvanları, asfalt gibi sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Erdem merak edilen konulara ışık tuttu. Sokak hayvanları konusunda hassas olduklarını ifade eden Başkan Erdem, sahip oldukları tesis ve projelerle örnek çalışmalar yaptıklarını belirtti. Nilüfer halkını da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Erdem, bölgeye ilçe dışından çok fazla hayvan bırakıldığına da dikkat çekti. Nilüfer’de inşaat çalışmalarının sürekli devam ettiğini kaydeden Erdem, altyapı kurumlarıyla yaşadıkları sorunları dile getirdi. Erdem, yapılaşmanın tamamen bittiği bölgelerde ise ulaşım sorunu kalmadığını söyledi.

Sorunlarını ve taleplerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Turgay Erdem ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.