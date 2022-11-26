Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ‘Gençlerle Baş Başa’ programında öğrencilerle bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ‘Gençlerle Baş Başa’ programında öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Ercan, ‘Gençlerle Baş Başa’ programı çerçevesinde her hafta okulları ziyaret ediyor. Okuldaki öğrencilerin okul içi ve sosyal hayatta yaşadıkları sorularını gidermeyi amaçlayan Başkan Ercan, bu hafta Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya geldi. Ercan, belediye çalışmaları ile projeleri hakkında bilgi vererek, “Sincan’ın yarınları için gençlerimizin fikirlerini çok önemsiyorum. Onların hayallerinden ilham alıyorum. Bu nedenle Gençlerle Baş Başa programımızı her yıl yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda Başkan Murat Ercan’ın gençlerle sohbeti devam etti. Öğrenciler Başkan Ercan’a çiçek takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.