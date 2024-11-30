Aydın’ın Yenipazar ilçesinde geleneksel deve güreşi şenliklerinin 40.’sı 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan deve güreşi şenliklerine herkesi davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festivallerinde heyecan aralıksız şekilde sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından 01 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri’nin hazırlıkları tamamlandı. Bölgenin namlı develeri ile kıran kırana güreş tutacak olan konuk develer de ilçeye geldi.

“Yenipazar, deve güreşine hazır”

110 pehlivan devenin 55 çatım ile kıran kırana mücadelesini izlemek üzere ilçeye davet eden Belediye Başkanı Malik Ercan, şenlikleri izlemeye herkesi davet ederek, “Yarın 40’ıncısını düzenleyeceğimiz Geleneksel Deve Güreşi Festivalimiz bugün yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Hava şartlarından dolayı bazen iptal ettiğimiz güreşler de oluyor. Ama yarın havamız açık görünüyor. Güzel bir hava olacak. İlçeye daha önce hiç gelmemiş olan pehlivan develer gelecek. 110 namlı deve 55 güreşte kozlarını paylaşacak. Bölgenin namlı develerinin rakipleri ile mücadele edeceği güreşlerimize herkes bekliyoruz” dedi.

Bu seneki güreşlerin, Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı nedeniyle kapanan eski güreş arenasında olmayacağı ve Yenipazar girişinde yer alan otoyol şantiyesi alanında yapılacağı belirtildi.