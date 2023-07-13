Sincan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet organizasyonu başladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan sünnet olan çocukları ziyaret ederek sevindirdi.

Sincan Belediyesi, bu yıl da sünnet organizasyonu çerçevesinde özel bir hastanede çocukları sünnet ettiriyor. Başkan Ercan, modern cerrahi yöntemlerle sünnetleri gerçekleşen çocukları hastanede ziyaret etti. Sürpriz hediyelerle çocukların yüzünü güldüren Başkan Ercan, “Geleneksel sünnet organizasyonumuzda evlatlarımızın yanındaydık. Rabbim, vatana ve millete hayırlı evlat olmalarını nasip etsin” dedi.

Sincan Belediyesi sünnet operasyonlarının tamamlanmasının ardından sünnet şöleni ile ilgili hazırlıklara da başlayacak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla çocukların yüzünü güldürecek bir dizi etkinlik ve sürpriz hediyelerle toplu sünnet şöleni gerçekleşecek.