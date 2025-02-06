Eski Belediye Başkanı Davut Aydın’ın, YESAŞ’ın Yenişehir Belediyesi’ne ait olan hisselerine talip olduğunu söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bizim YESAŞ’ı, Yenişehir Belediyesi’nin uhdesinden çıkarmamız mümkün değildir. YESAŞ’ın belediyeye ait olan hisseleri asla kişilere satılamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis gündemine Yenişehir Belediyesi eski Başkanı Davut Aydın’ın, YESAŞ’ın Yenişehir Belediyesi’ne ait olan 28 milyon 200 bin TL’lik yüzde 94.6 hissesini satın almak istemesi damgasını vurdu. 2021 yılında YESAŞ’a sadece 2 kuruşluk hisse satın alarak ortak olan Davut Aydın’ın avukatı tarafından verilen dilekçeyi Meclis Üyelerine gösteren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “YESAŞ’ın Yenişehir Belediyesi’ne ait olan tüm hisselerini satın almak ve YESAŞ’ı Belediye’den çıkartmak istediğine dair bir dilekçesi var” dedi.

Başkan Özel, “‘Param hazır tüm hisselerini ben ödeyeyim ve satın alayım. YESAŞ benim olsun’ diyor. Bizim, YESAŞ’ı, Yenişehir Belediyesi’nin uhdesinden çıkarmamız mümkün değil, bu düşünülemez dahi. Ayrıca böyle bir talepte bulunması bizleri gururlandırdı. Bu talep, YESAŞ’ın her geçen gün kalite ve marka değerini artırdığının, gelişen bir şirket olduğunun ve yatırımcıların ilgisini çektiğinin açık göstergesidir. Ancak, bizler YESAŞ’ın kişilere satışını kabul etmiyoruz, buna müsaade de etmeyeceğiz. YESAŞ’ın hakkını koruyacak, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani, vatandaşlarımızın varlıklarını farklı yatırım alanlarında değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birkaç aydır YESAŞ’ın marka değerine zarar verilmeye çalışıldığını fakat başarılı olunamadığını hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Bu gelişmeler bize; YESAŞ’ın marka değerinin bilerek ve isteyerek düşürülmek istendiğinin, daha uygun fiyata satın almak için olduğunu düşündürdüğünü de söylemeden geçemeyeceğim” ifadelerini kullandı.