Yaptığı projeler ve yatırımlarla eğitim alanında Sincan’ı ileriye taşıyan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, okul ziyaretleriyle de öğrencilerin yanında oluyor.

2024-2025 yılı eğitim-öğretim hayatının başlaması ile okullara ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Murat Ercan, bu hafta Gaziosmanpaşa İlkokulu’nu ziyaret etti. Çocuklarla keyifli zaman geçirip, sohbet eden Başkan Ercan’a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Eğitime verdiği önemi vurgulayan Başkan Ercan, öğrencilerle ve öğretmenlerle Sincan’ın gelecek vizyonunu konuştu. Bu doğrultuda proje ve yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Ercan, “Eğitime büyük önem veriyor, ilçemizde bu konudaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gayemiz çocuklarımıza daha aydınlık daha mutlu bir gelecek bırakmak, evlatlarımızın yüzünü güldürmek. Öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hem çocuklarımızın hem de bir nesil yetiştiren öğretmenlerimizin her daim yanlarındayız” dedi.

Sınıfları tek tek gezen Başkan Ercan, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirirken, ziyaret sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.