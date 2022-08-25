Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathaneleri ziyaretlerine devam ediyor. Gençlerin görüşlerine önem verdiğini sık sık dile getiren Başkan Ercan bu kez Evliya Çelebi Millet Kıraathanesinde gençlerle sohbet etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Millet Kıraathaneleri ziyaretlerine devam ediyor. Gençlerin görüşlerine önem verdiğini sık sık dile getiren Başkan Ercan bu kez Evliya Çelebi Millet Kıraathanesinde gençlerle sohbet etti.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri gençlerin severek ders çalıştığı alanlar ve talep ettikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabildiği kütüphaneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gençler kıraathaneleri 7/24 kullanabiliyor.

Gençlerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu Millet Kıraathanelerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sıklıkla uğruyor.

Başkan Ercan’ın bu kez durağı Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi oldu.

Gençlerle biraz derslerden biraz da hayatın içinden sohbet eden Başkan Ercan, “Benim için kütüphanelerimiz, hayallere giden yolun azimle kesiştiği yerdir. Zihniniz açık, yolunuz aydın olsun” diye konuştu.

Gençler de Başkan Ercan’ın ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını belirterek Millet Kıraathanelerinde rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.